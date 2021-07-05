Salih Uçan 9 yıllık gecikmeyle Beşiktaş'a imza atmış!
Beşiktaş'la sözleşme imzalayan Alanyasporlu Salih'in 2012'de Siyah-Beyazlı ekibin kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Süper Lig'de Alanyaspor ile yıldızı yeniden parlayan Salih Uçan'ın Beşiktaş ile 9 yıl gecikmeli olarak anlaştığı ortaya çıktı..
Bucaspor'da parlayan Salih Uçan'ı 2012 yılında, Fikret Orman yönetimi de renklerine bağlamak için harekete geçti. O dönem Fikret Orman yönetimine dışıradan destek veren eski yöneticilerden İbrahim Altınsay, Uçan'ın alınmasını ısrarlı şekilde önerdi. Yönetim de girişimlerde bulundu. Anlaşma zemini de oluştu.
Beşiktaş, anlaşma sağlanan bonservis bedelini taksitle ödemeyi teklif etti. Bucaspor yönetimiyse bunu kabul etmedi. Bu esnada Fenerbahçe devreye girdi. Sarı lacivertliler hem bonservis bedelini yükseltti hem de peşin ödemeyi önerdi. Buca da Salih Uçan'ı Fenerbahçe'ye verdi.
Böylece Genç Milli Takımı'nın da önde gelen isimlerinden olan Salih Uçan, 1 milyon 400 bin Avro ve Okan Alkan karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'nin efsanesi olması beklenen oyuncu, istenilen seviyeye gelemese de İtalyan devi Roma'ya 4 milyon 760 bin Avro karşılığında 2 sezonluğuna kiralık gitti
Aslında Uçan, sarı lacivertli formayı 2 yıl giydikten sonra, 2019'a kadar hep kiralık olarak başka takımlara gitti. Roma'dan dönünce 1 yıl oynadıktan sonra 2017'de İsviçre'nin Sion Kulübü'ne kiralandı. Ertesi yıl yeniden İtalya ama bu kez Empoli oldu adresi. Ocak 2019'da Empoli'ye bonservisiyle satıldı.
AYTEMİZ ALANYA İLE KENDİNE GELDİ
Salih Uçan, Temmuz 2019'da Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu. Tıpki bir başka Fenerbahçeli olan Ozan Tufan gibi o da Alanyaspor'da geçirdiği iki sezonda kendini yeniden bulan oyuncu A Milli Takım'ın da radarına girdi. Ancak Şenol Güneş, yaşadığı sakatlık nedeniyle onu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna almadığını açıkladı.
Kaynak: Ajansspor
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