Salonda edebiyat sohbetleri

26 Mayıs 2020 Salı, 13:49

Institut français Türkiye’nin online edebiyat konferansı serisi, SALON EDEBİYAT başlığı altında ve yazar Yiğit Bener’in evsahipliğinde düzenlenecek: konferansların her birinde Yiğit Bener’e edebiyat dünyasından bir konuk eşlik edecek.

Yiğit Bener ve konukları 2-17 Haziran tarihleri arasında her Salı Fransızca ve her Çarşamba Türkçe olarak üç tema işleyecek:

Serra Yılmaz ile “Camus salgın kıskacında”,

Jean-Marie Laclavetine ile “Edebiyat eve kapanmanın yalnızlığına derman olabilir mi?”

Doç. Lale Özcan ile “Hekimliğinden vazgeçemeyen yazar: Louis Ferdinand Céline”





Salı ve Çarşamba günleri saat 19.00’da Zoom uygulamasında canlı olarak gerçekleşecek olan konferansların 3’ü Türkçe ve diğer 3’ü de Fransızca olacak.

Zoom sitesi üzerinde gerçeklesecek olan SALON Edebiyat konferanslarına katılım ücretsiz olacak, konferansı izlemek isteyenlerin Institut français Türkiye’nin http://www.ifturquie.org adresli internet sitesinden etkinliğe kayıt olmaları gerekiyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

2 Haziran Salı 19.00: CAMUS DANS LA TOURMENTE EPIDEMIQUE - Yiğit Bener ve Serra Yılmaz

3 Haziran Carş. 19.00: CAMUS SALGIN KISKACINDA - Yiğit Bener ve Serra Yılmaz

9 Haziran Salı 19.00: LE CONFINEMENT EST-IL SOLUBLE DANS LA LITTERATURE? - Yiğit Bener ve Jean-Marie Laclavetine

10 Haziran Çarş. 19.00: EDEBİYAT EVE KAPANMANIN YALNIZLIĞINA DERMAN OLABİLİR Mİ? - Yiğit Bener ve Jean-Marie Laclavetine

16 Haziran Salı 19.00: L’ECRIVAIN HANTE PAR LA MEDECINE : LOUIS FERDINAND CELINE - Yiğit Bener ve Doç. Lale Özcan

17 Haziran Çarş. 19.00: HEKİMLİĞİNDEN VAZGEÇEMEYEN YAZAR: LOUIS FERDINAND CELINE - Yiğit Bener ve Doç. Lale Özcan



