Samandıra'da maç havası, Fenerbahçe'de gözler Erol Bulut'ta
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçı öncesi derbilerin havasının farklı olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçı öncesi derbilerin havasının farklı olduğunu söyledi.
Samandıra tesislerinde maç konuşması yapan Erol Bulut, “Şu anda Galatasaray'ın form durumu bizden bir adım önde. Ancak derbilerin atmosferi farklı olur, oyuncular başka motive olurlar. Bu nedenle de farklı sonuçlar çıkabilir. Ligdeki iki maçımız bizlere önemli şeyler öğretti. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
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