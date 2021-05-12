Samanyolu Galaksisi, Türkiye'den görüntülendi
Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflamak için İzmir Çeşme'nin en karanlık koylarından Delikli Koy'a giderek gece boyunca 601 kare çeken gönüllü turizm elçisi İsa Turan, ortaya eşsiz görüntüler çıkarttı.
İzmir'de yaşayan gönüllü turizm
elçisi İsa Turan, Samanyolu'nu görüntülemek için uygun zaman ve hava
koşullarını ayarlayarak Çeşme'nin en karanlık koylarından Delikli Koy'a gitti.
İlk başta gündüz çekim yapacağı
yeri keşfedip belirleyen Turan, gece tekrar aynı yere gelip fotoğraf makinesini
ve ekipmanlarını kurup çekim yapmaya başladı.
Gece gün doğuncaya kadar uzun
pozlama ile çekilen 601 kare fotoğraf düzenlenip video haline getirince ortaya
masalsı kareler çıktı.
Dünya'nın dönüşü ve Samanyolu'nun
net bir şekilde ortaya çıktığı anlatılan video sosyal medyada büyük beğeni
topladı.
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