Samanyolu'nun en hassas haritası çıkarıldı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 01:00

ESA

Samanyolu Galaksisi'nin bugüne kadarki en hassas 3B haritası oluşturuldu.

Harita Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) bağlı olarak çalışmalarına devam etmekte olan Gaia gözlemevi tarafından toplanan veriler ışığında oluşturuldu.

Yapılan açıklamaya göre, harita neredeyse 2 milyar yıldızın yerini ve hareketini nokta atışı gösteriyor.

Ekip, Gaia’nın yürütülmekte olduğu çalışmanın 2022’de sona ermesi planlanıyordu. Ancak kullanılan teleskobun beklenenden daha iyi bir performans vermesi sonucu projenin ömrü de uzadı.

Bilim insanları görevin 2024 yılına kadar uzatılabileceğini bu sayede 2 milyardan fazla galaktik objenin kataloglanabileceği görüşünde.