Samoa'da cezasının bittiğini bilmeyen adam hapiste 5 yıl fazla kaldı
Samoa'da 2008'de cezaevine giren Sio Agafili'ye verilen iki cezanın eş zamanlı olarak çekildiği fark edilmeyince Agafili cezası bitmesine rağmen 5 yıl daha cezaevinde kaldı. Konuyla ilgili konuşan Agafili “Parmaklıklar arkasında günleri takip etmeyi bıraktım” dedi.
Samoa'da 2008'de cezaevine giren Sio Agafili'ye verilen iki cezanın eş zamanlı olarak çekildiği fark edilmeyince Agafili cezası bitmesine rağmen 5 yıl daha cezaevinde kaldı. 45 yaşındaki Sio Afagili'nin normal şartlarda 2015'in Aralık ayında tahliye edilmesi gerekiyordu. Agafili, bu sene başka bir konu için mahkemeye gittiğinde hakim hatayı fark etti.
"KİMSE BANA CEZAMIN BİTTİĞİNİ SÖYLEMEDİ Kİ"
Üç çocuk babası olan Agafili, Samoa konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kimse bana hapis cezamın ne zaman biteceğini söylemedi ki. Parmaklıklar arkasında günleri takip etmeyi bıraktım. Ne zaman çıkacağım hakkında pek bir şey hatırlamıyordum. Sadece cezamı çekmem gerektiğini biliyordum" dedi.
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