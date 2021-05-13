Şampiyon adaylarının "boş gezenin boş kalfası" kavgası
Beşiktaş Başkanı Nur Çebi'nin, Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay için, "Boş gezenin boş kalfası" açıklamasında bulunması iki camiayı karşı karşıya getirdi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay için, "Boş gezenin boş kalfası" açıklamasında bulunması iki camiayı karşı karşıya getirdi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın 2 numaralı ismi Yusuf Günay'ın, "Karagümrük maçındaki olayların takipçisi olacağız" şeklindeki açıklamalarına da yanıt vermişti. Çebi, "Yusuf Günay'a mı düştü bu iş? Yusuf Günay, boş gezenin boş kalfası. Ona yakışmadı. Seninle ne alakası var? Kavga diye yazılanların hepsi külliyen yalan." şeklinde konuşmuştu. Bu sözlere Galatasaray'ın resmi ağızlarından henüz yanıt gelmese de yönetim kurulunun kısa süre içinde bir yanıt vereceği öğrenildi.
Galatasaraylı üyeler ise, Ahmet Nur Çebi'yi şampiyonluk düğümünün çözüleceği son hafta maçları öncesi gerginliğe davetiye çıkarmakla eleştirdi. Sosyal medyada da iki takım taraftarları arasında tartışmalar yaşandı.
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