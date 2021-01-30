Şampiyon güreşçi Erol Koyuncu hayatını kaybetti
Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Erol Koyuncu 55 yaşında ölüme yenildi
Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Erol Koyuncu, 55 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "1994 yılında, grekoromen stil 74 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Erol Koyuncu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
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