Şampiyon oldu, para kaybetti!

17 Ekim 2020 Cumartesi, 18:59

NBA’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 17.şampiyonluğuna ulaşan Los Angeles Lakers, pandemi sebebiyle en çok gelir kaybına uğrayan takım oldu.

Team Marketing Report’un (TMR) hazırlamış olduğu raporda, normal sezonda 10 iç saha maçını ve playoff maçlarını Staples Center’da pandemi sebebiyle oynamayan Lakers’ın, bu sezon 52,7 milyon dolarlık maç günü gelir kaybı yaşadığı belirtildi. Raporda 2019/20 sezonunda oynanmayan 258 lig maçının maliyetinin 694 milyon dolar olduğu bilgisine yer verildi. TMR verilerine göre takımların ortalama kaybının 22,9 milyon dolar olduğu ifade edildi. Athletic’de yer alan habere göre TMR’ın raporu hazırlarken takım primleri, bilet fiyatları, katılım bedelleri ve brüt maç günü gelirlerini hesaplayarak ortaya çıkardığı Taraftar Maliyet Endeksi’nin kullandığı belirtildi. 2019/20 sezonunda Golden State Warriors’ın maç başına 6 milyon dolarla en fazla taraftar geliri elde ettiği, ikinci sırada 5,6 milyon dolarla Lakers’ın yer aldığı kaydedildi. En düşük maç geliri elde eden takımın ise 1,1 milyon dolarla Charlotte Hornets olduğu ifade edildi. Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan TMR Sahibi Chris Hartweg; ‘’ Taraftar harcamaları ve maç günü gelirlerinin kulüpler için ne kadar önemli olduğu bu dönemde ortaya çıktı. Salonlar tekrar güvenli hale gelip seyirciler geldiğinde takımlar indirim yapmak zorunda kalabilir. ‘’dedi. Raporda ayrıca dört kişilik bir ailenin NBA maçlarına gittiğinde ortalama olarak ne kadar harcadığına ilişkin bilgiler yer aldı. New York Knicks maçını izlemek isteyen bir ailenin ortalama 901 dolar harcaması gerekirken Atlanta Hawks maçında bu tutar 302 dolara geriledi.





