Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu?

07 Haziran 2020 Pazar, 16:11

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatılacağı daha önce açıklanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'den alınarak Portekiz'e veriliyor! Alman basınından Bild, UEFA'nın birçok nedeni göz önüne alarak turnuvanın geri kalan kısmını Lizbon'a verme kararı aldığını yazdı.

UEFA'nın 17 Haziran tarihinde resmi olarak açıklayacağı belirtilen finalin "yeni ev sahipliği" için Almanya'dan Frankfurt ve Rusya'dan Moskova'nın da başvuru yaptığı ancak Lizbon'da karar kılındığı belirtildi.

Bild Gazetesi, UEFA'nın Portekiz seçiminin birkaç nedene bağlı olduğunu kaydetti. Lizbon'daki koronavirüs vaka sayısının düşük olması, UEFA'nın vergi konusundaki taleplerinin kabul edilmesi ve yeterince fazla stat olması bu nedenlerden bazıları olarak gösterildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ise bu haberleri 'kara propoganda" olarak yorumladı.

Sosyal medyada ise "TFF Fenerbahçe ile uğraşacağına ülke futbolunun çıkarlarını savunsun" yorumları yer aldı.