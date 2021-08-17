Şampiyonlar Ligi yolunda ilginç sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3 maç oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.
Sonuçlar şöyle:
Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-1
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0
Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka): 2-1
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