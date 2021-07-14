Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu, oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.

AA
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 22:58
Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme tamamlandı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turuna çıkan tüm takımlar, bugün oynanan dört maçın ardından belli oldu.

Rakiplerini eleyen Kairat, Alaşkert, Neftçi ve Legia Varşova, üst tura adlarını yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-0 (1-1)

Alaşkert (Ermenistan) - Connah's Quay Nomads (Galler): 1-0 (uzatmalarda) (2-2)

Neftçi (Azerbaycan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1 (2-1)

Legia Varşova (Polonya) - Bodo Glimt (Norveç): 2-0 (3-2)



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