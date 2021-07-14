Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı yapıldı

Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği başkanlığına seçilmesinin ardından görev dağılımı yapıldı.

DHA
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 22:44
Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı yapıldı
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Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 

Kulüpler Birliği Vakfı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görevlendirmeler şu şekilde:

İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç


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