Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı yapıldı
Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği başkanlığına seçilmesinin ardından görev dağılımı yapıldı.
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görevlendirmeler şu şekilde:
İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç
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