Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu

18 Ağustos 2020 Salı, 23:54

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG oldu! Fransız devi, kupanın sürpriz takımı Alman ekibi Leipzig'i etkili bir oyunla 3-0 mağlup etmeyi başardı! Final Pazar günü 22.00'de! PSG'nin finaldeki rakibi ise yarın (Çarşamba) Lyon-Bayern Münih maçından sonra belli olacak.

Daha önce Şampiyonlar Ligi kupasını hiç kazanamayan ve finale dahi çıkamayan Leipzig ile PSG kulüp tarihleri için önemli bir maça çıktı. Mücadeleyi Fransız devi PSG 3-0 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükseldi. PSG'nin gollerini 13. dakikada Marquinhos, 42. dakikada Angel Di Maria ve 56. dakikada Bernat kaydetti.