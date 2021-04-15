Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final tamamlandı yarı final maçları belli oldu.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının ardından yarı final biletlerini Real Madrid, Manchester City, Chelsea ve PSG aldı.
Real Madrid Liverpool'u, PSG Bayern'i, Chelsea Porto'yu, Manchester City ise Borussia Dortmund'u eledi.
Yarı final maçları 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
İstanbul’da 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına ise Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
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