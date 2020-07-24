Şampiyonluk kutlarken evi soyuldu!
Liverpool'un başarılı orta sahası Fabinho'nun, şampiyonluk kutlamaları sırasında evinin soyulduğu öğrenildi.
Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızların mücevherleri ve garajdaki otomobili çaldıkları kaydedildi.
Otomobilin daha sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Liverpool, çarşamba günü Chelsea ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçın ardından Anfield Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını almıştı.
Video Haberler
- Lüks yat alev alev böyle yandı
- Muharrem İnce'den yeni 'davet' açıklaması
- Erdoğan Ayasofya Cami tabelasını böyle açtı
- Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya'ya koştu
- Kırcı, Çatlı'nın onu idamdan kurtardığı olayı anlattı
- Motosiklet sürücüsünü öldürmüştü! Antalya'da yakalandı
- Slogan ve şarkı belli oldu! CHP kurultayının detayları
- 'Pişmanım hakim bey' videosu yeniden gündem oldu
- Yolda yürürken çarpıştılar, kavgaya tutuştular
- Ayasofya'da akustik ses denemesi