Samsun Atakum’da 30 öğretmeni çağrı merkezine aldılar

17 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atakum ilçesindeki Covid-19 Çağrı Merkezi’nin ihtiyacı doğrultusunda, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi’ne bağlı 112 Çağrı Komuta Merkezi’nde çalıştırılmak üzere öğretmenler resen görevlendirildi. 14’ü aynı okuldan olan toplam 30 öğretmenin görevlendirildiği belirtilirken görevlendirmenin “Samsun’daki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim başlayana kadar” süreceği kaydedildi.

Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Topaloğlu, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, derslerin öğretmenlerden alındığını ve bu öğretmenlerin uzaktan eğitime devam etmeyeceklerini aktardı. Topaloğlu, görevlendirmenin süresine dikkat çekerek “Yüz yüze eğitim başlayana kadar dendiği için belli bir süre verilmemiş oluyor” dedi.

‘RENCİDE EDİCİ’

Topaloğlu, salgın sürecinde “öğretmenlerin, eğitim öğretim faaliyeti yapmıyormuş ve yattığı yerden para kazanıyormuş” gibi bir algı oluşturulduğunu söyledi.

Topaloğlu, “Bu görevlendirme de bu durumu güçlendirecek bir şeye dönüşüyor. Salgın döneminde normal koşullardan daha fazla iş yükümüz oluştu. Evlerimiz eğitim öğretim ortamlarına dönüştü. Hafta sonları sabahları ders tanımlamalarımız var. İşimiz çok daha zorken, öğretmenlerin sanki hiçbir işi yokmuş gibi yaptıkları işinden alınıp, ilgisi olmayan bir alanda görevlendirilmesi onur kırıcı, rencide edici” dedi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun da yaptığı yazılı açıklamada “Madem ihtiyaç var, istihdam bekleyen bu konuda eğitimli gençlerimiz de var. Bu sebeple özellikle bu görevlere iş ve aş peşinde koşan sağlıkla ilişkili meslek yüksekokulu mezunlarının alınmasını doğru buluyoruz. Umarız ki mülki idare bu yanlış uygulamadan geri döner” dedi.