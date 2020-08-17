Samsun Tabip Odası’nın ilk kadın başkanı Funda Furtun oldu

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Çağdaş Hekim Grubu’nun adayı Uzman Dr. Funda Furtun, 700 üyesi bulunan Samsun Tabip Odası’nın ilk kadın başkanı seçildi.

Yeniden aday olmayan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, “Samsun’a ve ülkemize sağlık anlamında katkı sunmaya çalıştık. Yıllarca beraber çalıştığım, değer verdiğim ve güvendiğim arkadaşım Uzm. Dr. Funda Furtun’a yönetim kurulu başkanlığını bırakacağım için gururluyum” dedi.

Başkan seçilen Uzm. Dr. Funda Furtun, “Samsun Tabip Odası tarihinde ilk defa bir kadın olarak başkan seçilmekten şeref ve onur duyuyorum. Bu süreçte Murat Bey ve yönetim kurulumuzla çalıştık. Sağlık emekçilerinin, meslektaşlarımızın uğradıkları şiddet karşısında her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bayrağı devralıp en iyi şekilde teslim edene kadar gayretlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Furtun başkanlığındaki Samsun Tabip Odası Yönetimi şu isimlerden oluştu: “Dr. Ayşe Nuray Enseli, Dr. Canan Uğur, Dr. Metin Turutoğlu, Dr. Alper Aktaş, Dr. Diren Cemgil Öztürk.”