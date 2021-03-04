Samsun'da 3 Mart töreni: "Devrim Yasaları kuruluş felsefesinin temelidir"

04 Mart 2021 Perşembe, 02:00

ADD Samsun Şubesi Başkanı Dr. Işık Özkefeli ve Eğitim İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz tarafından yapılan basın açıklamasına, CHP Samsun il ve ilçe örgütleri de destek verdi. Özkefeli, “Bu yasalar ile laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış oldu. 3 Mart 1924’te çıkarılan Devrim Yasaları’yla çağdaşlaşma yolunda büyük bir adım atılarak siyasetle din arasındaki ilişki tamamen ortadan kaldırılmış, ‘Toplumun ümmet olmaktan millet olmaya dönüşümü’ için harekete geçilmiş, ‘Ulus Devlet’ olmanın temeli oluşturulmuştur. Devrim Yasaları Türkiye Cumhuriyeti’nin, laik, demokratik düzenin temelidir” dedi.

"EN HAKİKİ GERÇEK ÇAĞDAŞLAŞMA VE AYDINLANMA"

“Laiklik; cumhuriyettir, demokrasidir, özgürlüktür, aydınlanmadır, çağdaşlıktır” vurgusu yapılan açıklamada, Özkefeli, “Cumhuriyetimizin şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olmasına izin vermeyecek en hakiki gerçek olan çağdaşlaşma ve aydınlanma yolunda mücadelemiz yorulmaksızın sürecektir! Atatürk devrimcileri, devrimleri yaşatma ve uygulama konusundaki kararlılığını her ne pahasına olursa olsun sürdürecektir” dedi.