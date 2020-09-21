Samsun'da IŞİD operasyonu: 14 kişi gözaltında

Samsun'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

DHA
21 Eylül 2020 Pazartesi, 09:23
Samsun'da IŞİD operasyonu: 14 kişi gözaltında
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü destekli olarak bu sabah İlkadım ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Tamamı Irak uyruklu olduğu belirtilen şüphelilerin ev ve üst aramalarında bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.



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