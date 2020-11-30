Samsung'un 'yapay insan'ları akıllı telefonlara geliyor

30 Kasım 2020 Pazartesi, 13:06

Fotoğraf: Neon

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, 'yapay insan'ları akıllı telefonlara getiriyor.

GizmoChina'da yer alan habere göre, 'sanal insan' NEON, gelecek ay Galaxy cihazlarda kullanıma sunulabilir.

Samsung'un bünyesinde bulunan ve bu projeden sorumlu olan STAR Labs CEO'su Pranav Mistry'nın paylaşımı bu iddiayı güçlendirir cinsten.

Mistry, Twitter'da akıllı telefonunda NEON kullandığını ve şirketin şu anda yapay insanlarını akıllı telefonlarda test ettiğini açıkladı.

STAR Labs'ın bir süredir üzerinde çalıştığı 'yapay insan' projesi NEON CES 2020'de tanıtılmıştı. Bir dijital avatar olan NEON, akıllı asistanlar gibi kullanıcılar ile etkileşime geçebiliyor.

Gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenme altyapılarına ev sahipliği yapan bu karakterlerin, gerçek insanlar ile karşılıklı sohbet edebildiği ve bu ‘yapay insan’ların milisaniye içerisinde tepki verebildiği belirtiliyor.

NEON’ların gelecekte öğretmen, finansal danışmanı veya sağlık personeli olarak dijital hizmet sunabileceği de belirtiliyor.

Makine öğrenme yeteneğine sahip olan NEON, bu sayede kullanıcılar ile etkileşime geçtikte daha da gelişiyor ve tabiri caizse ev sahipliği yaptığı bilgi havuzu da genişliyor.