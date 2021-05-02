Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süleyman Soylu açıklaması: Yanlış anlaşıldım!

02 Mayıs 2021 Pazar, 01:22

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını öne sürerek yeni bir açıklama yayınladı.

Başkan Yıldırım, bazı takımların maçlarına binlerce taraftarın alınmasına tepki göstermiş, yaptığı açıklamardan sonra Bakan Soylu, Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yüksel Yıldırım, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Yıldırım tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Samsunspor olarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz TFF 1. Lig’de pandemi yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili bir şekilde müsabakalara çıkmasına karşılık, Samsunsporumuzun müsabakalarına hiçbir şekilde seyirci alamayışımızın şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşamaktayız. 30 Nisan 2021 tarihinde ani olarak katıldığım canlı yayında taraftarlarımızın maçlara gelememesinin üzüntüsü ve heyecanıyla basın mensuplarının sorduğu, ‘Maçlarımıza niçin rakip takımlar gibi seyirci alamıyoruz’ sorusu üzerine, diğer takımların oynadıkları müsabakalarda Sayın İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak müsamaha gösterildiği hatta Adana Demirspor Kulübü Başkanının, Sayın İçişleri Bakanımızın manevi oğlu gibi görüldüğü, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım. Pandemi yasakları sürecinde. Seyirci konusundaki olumsuzlukların önlenmesi amacıyla TFF’nin stadyumlara seyirci alınmaması konusunda yetkili mercilere yapmış olduğu yazılı tebligatlara rağmen bazı illerde gerekli önlemlerin alınmamış olması bizleri taraftarımız önünde zor duruma düşürmüştür. Benim amacım ve açıklamalarım Samsun ilimizde kurallara uyup da bazı illerde uyulmaması sonucu yaşadığımız mağduriyeti gündeme getirmek için yapılmıştır. Bütün ömrü terörle mücadele içinde geçen, ülkemizin birlik ve beraberliği adına gecesini gündüzüne katan Sayın İçişleri Bakanımızın ve emniyet teşkilatımızın yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, konuyu kamuoyunun takdirlerine sunarım.”

NE OLMUŞTU?

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım gün içerisinde oynanan Adana Demirspor Balıkesirspor mücadelesinin seyircili oynanmasını eleştirerek "Bunu TFF'ye de açık açık yazdım. Dedim ki, ben stada taraftarımı alamıyorum, polis izin vermiyor. Benim taraftarım Türk vatandaşı değil mi? Neden Samsunsporlular stada giremezken, Adana Demirsporlular bu kadar rahat davranabiliyorlar? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. Emniyet müdürü onların karşısında önlerini ilikliyor. Bunlar açık açık söylendi. Ben de tamam o zaman dedim, Türk futbolu bitmiş demek ki." ifadelerini kullanmıştı.

SOYLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, "Ben taraftarımı içeriye alamıyorum, neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler, İçişleri Bakanı'nın oğlu dediler. Açık açık bunlar konuşuluyor. Emniyet müdürü önünde önünü ilikliyor dedi, başkanın" ifadeleri üzerine suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Süleyman Soylu’nun mahkemeye verdiği Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Süleyman Soylu ülkenin birlik ve beraberliği için çalışıyor. Yanlış anlaşıldım! pic.twitter.com/wX5uwOuCMz — Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) May 1, 2021



