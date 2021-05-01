Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım isyan etti! "Süleyman Soylu'nun oğlu dediler"
TFF 1.Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçlarına seyirci alınmamasından dolayı isyan etti.
Türkiye Futbol Federasyonu 1.Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, Adana Demirspor taraftarlarının çok rahat bir şekilde, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek stada girebilmelerine karşın kendi taraftarlarının stada alınmadığını belirterek, "Bunu TFF'ye de açık açık yazdım. Dedim ki, ben stada taraftarımı alamıyorum, polis izin vermiyor. Benim taraftarım Türk vatandaşı değil mi? Neden Samsunsporlular stada giremezken, Adana Demirsporlular bu kadar rahat davranabiliyorlar? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. Emniyet müdürü onların karşısında önlerini ilikliyor. Bunlar açık açık söylendi. Ben de tamam o zaman dedim, Türk futbolu bitmiş demek ki." ifadelerini kullandı.
"BİZ YAPINCA HAYDUT OLUYORUZ"
Adana Demirspor taraftarının stadyumlara sosyal mesafesiz bir şekilde girebildiğini söyleyen Yıldırım, "Ben taraftarımı stada soksam yiyeceğim ceza belli. Onlar torpilli, onlar minareye kılıf uyduruyor bir şekilde. Biz yapınca haydut, eşkıya oluyoruz ama. Bir olur, iki olur, kaç seferdir böyle devam ediyor. İstanbul'daki Tuzlaspor maçına sokağa çıkma yasağına rağmen nasıl insanlar getiriliyor? Buna nasıl göz yumuluyor? Sonra da tam kapanma var deniyor. Bu nasıl tam kapanma?" diye isyan etti.
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Alkollü içki yasak çünkü...
- Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama
- 1 Mayıs kutlamalarına sert müdahale
- Ateizm Derneği'nden Boynukalın'a teşekkür
- Polis, seyir halindeki motor sürücüsüne kaskla vurdu
- Cumhur İttifakı Boğaziçi'ni böyle 'kazandı'
- Denizde yüzerken 'ihlal'den yakalandı
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum!
- Çocuğu istismar etti, çocuğun ailesini tehdit etti