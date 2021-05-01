Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım isyan etti! "Süleyman Soylu'nun oğlu dediler"

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:55

Türkiye Futbol Federasyonu 1.Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Adana Demirspor taraftarlarının çok rahat bir şekilde, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek stada girebilmelerine karşın kendi taraftarlarının stada alınmadığını belirterek, "Bunu TFF'ye de açık açık yazdım. Dedim ki, ben stada taraftarımı alamıyorum, polis izin vermiyor. Benim taraftarım Türk vatandaşı değil mi? Neden Samsunsporlular stada giremezken, Adana Demirsporlular bu kadar rahat davranabiliyorlar? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. Emniyet müdürü onların karşısında önlerini ilikliyor. Bunlar açık açık söylendi. Ben de tamam o zaman dedim, Türk futbolu bitmiş demek ki." ifadelerini kullandı.

"BİZ YAPINCA HAYDUT OLUYORUZ"

Adana Demirspor taraftarının stadyumlara sosyal mesafesiz bir şekilde girebildiğini söyleyen Yıldırım, "Ben taraftarımı stada soksam yiyeceğim ceza belli. Onlar torpilli, onlar minareye kılıf uyduruyor bir şekilde. Biz yapınca haydut, eşkıya oluyoruz ama. Bir olur, iki olur, kaç seferdir böyle devam ediyor. İstanbul'daki Tuzlaspor maçına sokağa çıkma yasağına rağmen nasıl insanlar getiriliyor? Buna nasıl göz yumuluyor? Sonra da tam kapanma var deniyor. Bu nasıl tam kapanma?" diye isyan etti.



