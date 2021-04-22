Kulüp başkanından teşvik primi iddiası
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, oynadıkları her maçtan önce rakiplerine teşvik primi gönderildiğini iddia etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube kanalı SSB TV’de 55. Dakika programına konuk oldu. Yıldırım, oynadıkları her maç öncesinde rakiplerine teşvik prime gittiğini belirterek, "Oynadığımız her maça teşvik primi gönderiliyor. Kimin tarafından gönderildiğini de siz tahmin edersiniz. Ben yorum yapmıyorum çünkü bu başka yerlere gider." ifadelerini kullandı
“RÜŞVETİN BELGESİ OLMUYOR”
Yüksel Yıldırım ayrıca şunları söyledi, "Bana ispat et deseler edemem. Yani rüşvetin belgesi olmuyor. Ama biz duyuyoruz. Tuzla maçında prim geldi. Tuzla’nın normal şartlar altında verdiği prim 7 bin liradır. Bunu Taner Taşkın hocamla da kontrol edebilirsiniz. Bizim maç öncesi 25 bin beraberlik veya galibiyet primi. Bizim ondan sonra oynadığımız maç Balıkesir, duyuyoruz biz. Futbolcuların kulağına geliyor. Balıkesir’e 30 bin prim bize karşı alacağı puan veya puanlar. O da olmadı. Menemen’e de 30 bin. Menemen maçının sonrasında Menemenspor başkanı TFF’ye bir yazı yazıyor 'Başkanım bu maçın hakemini 1. dakikadan itibaren izle' diye. Samsunspor'a maçı veriyormuş gibi bir hava oluşmuş. Bizim lehimize ne verdi? Neyi konuşuyor bu adam?"
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