Samsunspor Başkanı'ndan Atatürk baskılı forma yorumu

Samsunspor'un 'Atatürk' baskılı yeni sezon forması sosyal medyada gündem oldu ve yoğun ilgi gördü. Bir kişinin Atatürk baskısını büyük bulması üzerine kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, "Formamızdaki logoyu aslında daha da büyük yapıp herkesin gözünün içine sokmak istedik ama ancak bu kadar yapmamıza izin verdiler" cevabını verdi.

ANKA
29 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:53
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz sezonu lider olarak tamamlayan ve TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor, yeni sezon için hazırlanan ve üzerinde Samsun'un sembolu, Atatürk'ün şahlanan atının üzerindeki heykelinin (Onur Anıtı) yer aldığı  baskılı forma sosyal medya gündem oldu.

"ARMADAKİ LİDER BUNDAN FAZLA KÜÇÜLTÜLEMİYOR"

Sosyal medya üzerinden bir kullanıcı baskının büyük olduğu ve seneye daha da küçükltülebileceği yorumu üzerine  Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, "Formamızdaki logoyu aslında daha da büyük yapıp herkesin gözünün içine sokmak istedik ama ancak bu kadar yapmamıza izin verdiler. Asaletimiz formamızdaki armadan/logodan geliyor. Varsın gitsin oda büyük olsun çünkü armadaki lider bundan fazla küçültülemiyor" dedi. 


Video Haberler