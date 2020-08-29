Samsunspor Başkanı'ndan Atatürk baskılı forma yorumu
Samsunspor'un 'Atatürk' baskılı yeni sezon forması sosyal medyada gündem oldu ve yoğun ilgi gördü. Bir kişinin Atatürk baskısını büyük bulması üzerine kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, "Formamızdaki logoyu aslında daha da büyük yapıp herkesin gözünün içine sokmak istedik ama ancak bu kadar yapmamıza izin verdiler" cevabını verdi.
Geçtiğimiz sezonu lider olarak tamamlayan ve TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor, yeni sezon için hazırlanan ve üzerinde Samsun'un sembolu, Atatürk'ün şahlanan atının üzerindeki heykelinin (Onur Anıtı) yer aldığı baskılı forma sosyal medya gündem oldu.
"ARMADAKİ LİDER BUNDAN FAZLA KÜÇÜLTÜLEMİYOR"
Sosyal medya üzerinden bir kullanıcı baskının büyük olduğu ve seneye daha da küçükltülebileceği yorumu üzerine Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, "Formamızdaki logoyu aslında daha da büyük yapıp herkesin gözünün içine sokmak istedik ama ancak bu kadar yapmamıza izin verdiler. Asaletimiz formamızdaki armadan/logodan geliyor. Varsın gitsin oda büyük olsun çünkü armadaki lider bundan fazla küçültülemiyor" dedi.
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