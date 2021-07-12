Samsunspor ve Büyükşehir Belediyesi arasında "tesis" gerilimi

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:22

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in verdiği söze rağmen Samsunspor'a altyapı tesisi için yer tahsis etmeyeceğini belirtmesi, Samsunspor ve Demir arasında gerginliğe sebep oldu.

Demir, Samsunspor Kulübü'nün kongresinde, "10 yıllık tahsis meclisin yetkisinde" dediği Samsunspor Altyapı Tesisleri için meclisteki konuşmasında tam tersi açıklamalarda bulundu. Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Samsunspor profesyonel bir kulüp. Profesyonel kulüplere belediyeler hiçbir nakdi yardım yapamaz. Birilerinin siyasi amaçlı olarak bizi hedef almalarını da asla izin vermeyiz."

"KAMUOYUNU YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR"

Demir, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP Meclis Üyesi Hasan İpek'in, "Samsunspor'a Batı Park'taki altyapı tesisi için 10 yıllık kiralama teklifini meclise getirecek misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Batı Park kıyı alanı. Lokal ve kapalı alanlar için oraların kullanılmaması lazım. İşin doğası bu. Ama Samsunspor, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yeri alınca daha önce yapılan okçuluk binasının arkasında olunca Yüksel Yıldırım ve diğer yöneticiler gelerek, buraya altyapı tesisi kuracaklarını söylediler. Geçici süre de olsa razı olduklarını söylediler. Ne kadar süre istediklerini sorduğumuzda, 3 yıllığına anlaştık. Bunu encümen kararı ile verebiliyoruz. İnşaata başladıktan sonra daha uzun süreli bir kullanım hakkı istediler. Dört yıl da sözlü olarak mutabakata vardık. Daha sonra belediyeye ait olan yerle alakalı değil de, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın olan bu tür yerlerde tüm Türkiye'de 1 yıllık yer tahsisi yapılıyor. Kulüp daha sonra 'Bize 1 yıllık 1 yıllık veriyorlar' gibi kamuoyunu da yanlış yönlendirecek ifadeler kullanıldı. Bakanlık tüm tesislerini yıllık tahsis eder."

Mustafa Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Sahildeki tüm spor tesislerini kaldıracağız. Batıpark ile ilgili bir kararı meclise getirmeyi biz uygun görmeyiz. Batıpark, bir milyon 351 bin insanın. Tek bir spor alanına orayı bağlayamazsınız. Samsunspor'a bizden önceki dönemde Zihni Şahin zamanında Petrol Ofisi'nin orada bir dolgu alanı, protokol ile tesis yapılmak üzere tahsis edilmiş. Buyursunlar yapsınlar. Yapmıyorlar."

SAMSUNSPOR'DAN SERT TEPKİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Demir'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi:

"Başkan Demir, seçim öncesi verdiği sözü önce tutmalı. Sonra da yeni vaadini yerine getirmek için bizimle masaya oturmalı. Neden bunları geçen kongrede üyelere söylemedi?"

Samsunspor taraftar grubu Forza Samsun, 2019'da yapılan yerel seçimlerden önce, 25 Kasım 2018 tarihinde 19 Mayıs Stadı’nda oynanan bir maçta "Trabzon lobisine hayır! Trabzonlu ve Trabzonsporlu belediye başkanı istemiyoruz" şeklindeki tezahüratların yer aldığı görüntüyü “Bizim için değişen hiçbir şey yok. Seni istemedik, istemiyoruz #MustafaDemirİstifa" ifadeleriyle paylaştı.