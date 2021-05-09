Samsunspor'a Adana galibiyeti yetmedi

09 Mayıs 2021 Pazar, 22:00

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Hüseyin Aylak (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)

ADANASPOR: Burak (xx)- Donkor (xx), Harun (xx) (Dk.84 Melih (?), Daniel (xx), Celil (xx) (Dk.84 İbrahim (?), Agoha (xx) (Dk.74 Belem (?), Uğurcan (xx), Innocent (xx), Cenk (xx), Seth (xx)(Dk.46 Berkan (x), Hıfsullah (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx)- Veli (xx), Yalçın (xx), Guido (xx), Savicevic (xxx), (Dk.87 Oğuz (?), Gökhan (xx)( Dk.61 İlyas (x), Yasin (xx) (Dk.78 Erhan (?), Ferhat (xx) (Dk.61 Gökhan Alsan (x), Mücahit (xx), Nadir (xx) (Dk.61 Mathias (x), Erkam (xx)

GOLLER: Dk.9, Dk.11 Savicevic

SARI KARTLAR: Yalçın Kılıç, Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)



TFF 1’inci Lig’in 34’üncü haftasında Adanaspor sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor’a 2-0 yenildi. Yılport Samsunspor Adana’da aldığı 3 puana rağmen lider Adana Demirspor ve 2’nci sırada bulunan Giresunspor’un yenmesinden dolayı Süper Lig için mücadelesine Play-off’da devam edecek.

5’inci dakikada Yılport Samsunspor’da Mücahit’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Savicevic, sol çaprazdan düzgün vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu:0-1

10’uncu dakikada Yılport Samsunspor’da Gökhan’ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Savicevic, savunmayı çalımlayarak kaleci Burak ile baş başa kaldı. Savicevic’in vuruşunda Burak yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu:0-2

39’uncu dakikada savunmadan çıkan Samsunspor atağını kesen Daniel, ceza sahası içerisindeki Agoha’ya pasını çıkarttı. Agoha’nın vuruşunda kaleci Nurullah topu kornere çeldi.

İlk yarı Yılport Samsunspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle son buldu.

54’üncü dakikada Adanaspor’da orta sahada topla buluşan Agoha, savunmayı çalımlayarak ceza sahası dışına kadar sokuldu. Agoha vuruşunda top az farkla auta çıktı.

66’ncı dakikada orta sahada topla buluşan Yılport Samsunspor’da İlyas ceza sahası dışından sert vurdu. İlyas’ın sert vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor’a 2-0 yenilerek ligi bitirdi.