Samsunspor'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde tüm futbolcuların Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.
Yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, futbolcuların sağlık durumun iyi olduğu, evlerinde izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
Samsunspor'da geçen hafta da bir futbolcuda Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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