Samsunspor'u yıkan Altınordu, TFF 1. Lig play-off finalinde
TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu, 1-0'ın rövanşında Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak finalde Altay'ın rakibi oldu.
TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yılport Samsunspor'a deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve finalde yükseldi.
Karşılaşmada gol perdesini Altınordu'yu 32. dakikada 1-0 öne geçiren Metehan Mimaroğlu açtı. Devre arasına bu skorla gidilirken, 55. dakikada Samsunsporlu Nadir Çiftçi, penaltıdan ağları havalandırarak skora 1-1'lik eşitliği getirdi. 81. dakikada sahneye çıkan Yasin Öztekin ise Samsunspor'u 2-1 öne geçirdi. Samsunspor kalan dakikalarda aradığı golü bulamazken, Altınordu'nun genç yeteneği Enis Destan 90+7. dakikada topu orta sahadan boş kaleye göndererek 2-2'lik beraberliği sağladı ve Samsunspor'un final umutlarını sona erdirdi.
İzmir temsilcisi Altınordu'nun finaldeki rakibi, bir diğer İzmir temsilcisi olan Altay oldu. Altay, İstanbulspor'u 3-1 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek finale yükselmişti.
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası
- Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar!
- Mehmet Ağar'la ilgili çarpıcı Beştepe iddiası
- Sert tepki: Üstel, yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?
- Bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu