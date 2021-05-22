Samsunspor'u yıkan Altınordu, TFF 1. Lig play-off finalinde

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:49

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yılport Samsunspor'a deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve finalde yükseldi.

Karşılaşmada gol perdesini Altınordu'yu 32. dakikada 1-0 öne geçiren Metehan Mimaroğlu açtı. Devre arasına bu skorla gidilirken, 55. dakikada Samsunsporlu Nadir Çiftçi, penaltıdan ağları havalandırarak skora 1-1'lik eşitliği getirdi. 81. dakikada sahneye çıkan Yasin Öztekin ise Samsunspor'u 2-1 öne geçirdi. Samsunspor kalan dakikalarda aradığı golü bulamazken, Altınordu'nun genç yeteneği Enis Destan 90+7. dakikada topu orta sahadan boş kaleye göndererek 2-2'lik beraberliği sağladı ve Samsunspor'un final umutlarını sona erdirdi.

İzmir temsilcisi Altınordu'nun finaldeki rakibi, bir diğer İzmir temsilcisi olan Altay oldu. Altay, İstanbulspor'u 3-1 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek finale yükselmişti.