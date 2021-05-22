Mustafa Denizli: "Allah'tan dileğim, Altay'ın hak ettiği yere gelmesi"
Altay'ın İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek TFF 1. Lig play-off finaline yükseldiği maç sonrası, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek finale çıkmalarını, "Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" şeklinde ifade etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından basın toplantısında konuşan Denizli, şunları söyledi:
"Geriye dönüp baktığım zaman şu an görev yaptığım camia benim hayatımın dörtte birinden fazlasını geçirdiğim bir camia. Teknik adam olarak çok büyük camialarda görev yaptım. Milli takımda da görev yaptım. Bunlar benim için övünç sayfalarıdır. Altay'ın üzerimdeki etkisi çok başka bir şey. Altay bana transfer teklifi ile gelemez. Bana transfer çağrısı yapamaz. Ancak beni görev emri olarak davet eder. Bu bir görev emriydi. Çok acil işlerimi dahil her şeyi yüz üstü bıraktım. Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi."
"SÜPER LİG'E DÖNMEK, YAŞANABİLECEK EN BÜYÜK MUTLULUK"
"Finalde hangi takımla karşılaşmak istersiniz?" sorusuna ise Denizli, "Samsunspor averajla çıkamadı. Altınordu çok köklü camialardan biri. Yıllar önce beraber mücadele ettiğimiz takımlardan biriydi. Finale hazırlanacağız. Bu iki takımdan hangisi çıkarsa fark etmez. Çıkıp finalde mücadelemizi yapacağız. Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" yanıtını verdi.
SAFFET AKBAŞ: "ALTAY'I TEBRİK EDERİM"
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş da, şöyle konuştu;
"En azından yukarıya çıkmak için son bir maçı oynamak istiyorduk. O zaman başarmış olacaktık. Ama başaramadık. Altay'ı tebrik ederim. Daha iyi oynadılar. Gol yemediler. Pozisyonumuz da yok denecek kadar azdı. Mağlup olunca konuşmak zor. Üzgünüz. İstedik ama olmadı."
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası
- Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar!
- AA'dan kovulan Musab Turan'dan açıklama
- Mehmet Ağar'la ilgili çarpıcı Beştepe iddiası