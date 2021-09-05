Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığına aday oluyor

05 Eylül 2021 Pazar, 15:54

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, ülkesinin Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.

Yaptığı Afrika gezisi sırasında başkan adaylığını açıklayan Samuel Eto'o, ülkesi ve Afrika futbolu adına yapabileceği çok şeyin olduğunu söyledi. Samuel Eto'o kariyerinde; Real Madrid, Chelsea, Barcelona ve Inter gibi kulüplerde forma giydi. Ayrıca Kamerunlu yıldız, ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor'da forma giymişti.

ADAY OLAMAYABİLİR

Mevcut Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Schlik'e göre çifte vatandaş olan Samuel Eto'o'nun kurallar gereği başkan olamayacağını açıkladı.

Samuel Eto'o, Barcelona forması altında oynarken İspanyol vatandaşlığı almıştı.