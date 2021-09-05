Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığına aday oluyor
Samuel Eto'o, ülkesi Kamerun'un Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.
Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, ülkesinin Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.
Yaptığı Afrika gezisi sırasında başkan adaylığını açıklayan Samuel Eto'o, ülkesi ve Afrika futbolu adına yapabileceği çok şeyin olduğunu söyledi. Samuel Eto'o kariyerinde; Real Madrid, Chelsea, Barcelona ve Inter gibi kulüplerde forma giydi. Ayrıca Kamerunlu yıldız, ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor'da forma giymişti.
ADAY OLAMAYABİLİR
Mevcut Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Schlik'e göre çifte vatandaş olan Samuel Eto'o'nun kurallar gereği başkan olamayacağını açıkladı.
Samuel Eto'o, Barcelona forması altında oynarken İspanyol vatandaşlığı almıştı.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Eğlence mekanında skandal görüntüler!
- Fahrettin Koca'dan itiraf gibi açıklama
- AKP VE MHP'ye 'TÜİK' şoku
- Çocuklarınızı Erdoğan’dan koruyun!
- Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Guidetti'den Avrupa üçüncülüğü sonrası ilk demeç
- Sigara paketlerinde yeni dönem
- Kâbil Havaalanı’ndaki ısrar neden?
- Erdoğan'ın okul arkadaşına ihale üstüne ihale
- İYİ Parti'de deprem