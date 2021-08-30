Fenerbahçe, Portekizli forvet Beto ile ilgileniyor

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:33

Yeni sezonda transfer çalışmalarını henüz bitirmeyen Fenerbahçe, aradığı forveti Portekiz'de buldu.

A Bola gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın özellikle istediği Portimonense forveti Beto'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

Samatta'nın performansından memnun olmayan Vitor Pereira, geldiği ilk günden beri forvet bölgesine takviye istiyor.

23 yaşında olan Portekizli forvet, geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girdi. A Bola gazetesine göre, Bordeaux'nun yıldız adayı forvet için 8 milyon Avro'luk teklif vermeye hazırlanıyor. Portekiz'in en köklü kulüplerinden olan Porto, 1.94'lük forvet için nabız yoklamaya devam ediyor