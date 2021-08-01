Samuel Umtiti Barcelona'dan ayrılmayı kabul etti
Samuel Umtiti'nin Barcelona'dan ayrılmayı kabul ettiği iddia edildi.
Mali açıdan zor günler yaşayan Barcelona, Samuel Umtiti'nin takımdan ayrılmasında mutlu son yaklaştı.
Samuel Umtiti'nin Barcelona'dan ayrılmayı kabul ettiği iddia edildi.
Sport Es'in haberine göre Samuel Umtiti, kiralık olarak Barcelona'dan ayrılmayı kabul ettiği iddia edildi.
Ayrıca haberde Umtiti'nin transfer olacağı takımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olmasını istediği belirtildi.
Samuel Umtiti, Barcelona formasıyla çıktığı 132 maçta iki gol bir asist kaydetti.
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