Samuel Umtiti Barcelona'dan ayrılmayı kabul etti

01 Ağustos 2021 Pazar, 21:24

Mali açıdan zor günler yaşayan Barcelona, Samuel Umtiti'nin takımdan ayrılmasında mutlu son yaklaştı.

Samuel Umtiti'nin Barcelona'dan ayrılmayı kabul ettiği iddia edildi.



Sport Es'in haberine göre Samuel Umtiti, kiralık olarak Barcelona'dan ayrılmayı kabul ettiği iddia edildi.

Ayrıca haberde Umtiti'nin transfer olacağı takımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olmasını istediği belirtildi.

Samuel Umtiti, Barcelona formasıyla çıktığı 132 maçta iki gol bir asist kaydetti.