SANA duyurdu: Beşar ve Esma Esad’ın durumunda yeni gelişme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın koronavirüs tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 10:31
SANA duyurdu: Beşar ve Esma Esad’ın durumunda yeni gelişme
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Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulan Esad çiftinin durumunda yeni bir gelişme yaşandı. SANA'da yer alan haberde, ikilinin son koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Haberde, "Karantina sürecinin sonunda Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın koronavirüs testleri negatif çıktı ve ikili görevlerinin başına döndü" ifadesi yer aldı.


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