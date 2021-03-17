SANA: İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü
Suriye resmi haber ajansı SANA İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Şam kent merkezinin çevresindeki bazı noktalara füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 22.35'te, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Şam kent merkezinin çevresindeki Esad yönetimine ait bazı noktalara füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
Saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiği aktarılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü" ifadesine yer verildi.
İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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