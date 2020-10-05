Sanal transferden kimsenin haberi yok!
Transferin son günü ilginç bir olay yaşandı ve futbolcu, bir gazeteci aracılığı ile kulüpten habersiz kendisini Ankaragücü ile anlaştı gibi gösterdi.
Transferin son günü ilginç bir olay yaşandı ve futbolcu, bir gazeteci aracılğı ile kulüpten habersiz kendisini Ankaragücü ile anlaştı gibi gösterdi.
Sloven gazeteci Jure Bohori sosyal medya hesabında Endri Çekiçi'nin Ankaragücü forması ile resmini paylaşıp Arnavut futbolcunun 2 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı.
Ankaragücü'nün Endri Çekiçi için Olimpije takımına 200 bin Avro bonservis bedeli ödediği de haberde ifade edildi.
Ancak spor medyasından Vuslat Ay’ın iddiasına göre Ankaragücü başkanı Fatih Mert’in bu transferden haberi yok. İddiaya göre Fatih Mert gazeteci Vuslat Ay’a “Oyuncu fotoğrafı kendisi çektirmiş. Kendisi zaten Ankara’da değil, Arnavutluk’ta. İmzayı da kendisi atmış. Kulüpte kendisi fotoğraf çekmiş” dedi.
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