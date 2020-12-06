‘Sanat durursa hayat durur!’
Ataşehir Belediyesi, “Sanat durmaz, sanat durursa hayat durur” sloganıyla pandemi sürecinde müzik emekçileriyle de özel çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarla, etkinliklerin dijital mecralarda devamı sağlanırken zor günler geçiren müzisyenler desteklendi.
“Ataşehir’in Sesleri”, “İstanbul’un Sesleri”, “Umut Şiirleri” gibi projeler kapsamında yapılan söyleşiler, konserler, tiyatro oyunları, atölyeler, çocuk oyunları gibi etkinliklerle 200’den fazla sanatçının Ataşehirlilerle buluşması sağlandı.
‘ATAŞEHİR’İN SESLERİ’
“Ataşehir’in Sesleri”yle Ataşehir’de yaşayan müzik emekçileri ile arşiv niteliğinde belgesel konserler oluşturuldu. Bu kapsamda Arslan Hazreti, Kutsal Evcimen, Nurettin Güleç, Bülent Evcil, Müslüm Eke, Hasan Karayol, Sude Çelikkol, Selim Bölükbaşı gibi Ataşehir’de yaşayan birçok müzisyen ile çekimler yapıldı.
“İstanbul’un Sesleri”nde ise söyleşiler ve konser kayıtları düzenlendi. Müzik yazarı Murat Meriç’in de moderatör olarak yer aldığı projede Doğan Canku, Grup Gündoğarken gibi İstanbul’daki müzik sektörüne yıllarını vermiş kişilerle kayıtlar yapıldı. Ataşehir Belediyesi’ne ait kültür merkezlerindeki Özcan Türe, Erdal Güney, Taner Özdemir, Sinem Önel, Niyazi Koyuncu, Metin-Kemal Kahraman, Elfida Su konserleri de kayıt altına alınarak YouTube’da yayımlanıyor.
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi sanatsal etkinliklerini E-Kültür Merkezi aracılığıyla halka ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek “Halka açık etkinlerimizi şimdilik yapamıyoruz. Konserler, çocuk tiyatroları ve söyleşileri E-Kültür Merkezi aracılığı ile YouTube hesaplarımızdan yayımlıyoruz. Sanatçılarımızı, kültür merkezlerimizde yaptığımız çekimlerle hem halkımızla buluşturuyor hem de onları desteklemeye çalışıyoruz” dedi.
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