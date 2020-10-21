Sanat için ses ver

21 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Şimdi birlik olma zamanı. Sanat için, sanatçı için destek olma vakti. Bunları yazınca aklıma Atatürk’ün bir cümlesi geldi: “Millet ve biz yok, birlik halinde millet var.”

Haluk Levent, duyarlı bir sanatçı, zor durumda olan insanlara yardım etmek için neler yapmıyor ki... Hiç tanımadığı kişilerin evine gidip yemek yapıyor, ameliyat olması gereken tanımadığı birisi için ya da hasta bir çocuk için hastaneye gidip moral olsun diye şarkılar söylüyor, sadece umut olmak için...

Bugün ise sanatçıların, emekçilerin yanında...

Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, pandemi sürecinde ücretsiz izne ayrılan, işini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan müzik ve sahne emekçilerine destek olmak için 27 Ekim Harbiye Açıkhava’da saat 21.00’de #SahneyeSesVer adlı etkinliğe imza atıyor.

Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ın sunumlarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek etkinliğe, aralarında Ahbap Genel Başkanı Haluk Levent’in de bulunduğu müzik, edebiyat, sinema ve tiyatro dünyasından Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emircan İğrek, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Nihat Sırdar, Onur Saylak, Sunay Akın, Sumru Yavrucuk ve Zeynep Bastık da katılacak.

Haluk Levent, “Etrafımızda tanıdığımız tiyatro ve müzik sanatçılarını aradık, katılmak isteyen ama o güne başka işi olanlar maalesef katılamadı ama eminim ki bizim aramadığımız ya da arayamadığımız birçok sanatçı da destek olmak için gelmek isterdi. Ama zaten kısıtlı olmalıydı yaklaşık 2 saatlik bir program” diyor.

Etkinlikte sadece bir piyanonun olacağını söyleyen sanatçı, “Tiyatro, sinema ve dizi oyuncuları ister bir şarkı söyleyecek, isterse bir konuşma yapacak 5-15 dakika arasında. Ama müzisyenler orkestraları ile gelmeyecek, bir piyano eşliğinde birer şarkı söyleyecekler” diyor.

Destek olacakları sanatçılara ise yardımın gerekli tespitlerden sonra verileceğini söyleyen Haluk Levent, “Bizlere yani ahbap.org sayfasına başvuran müzisyenlerin tespitinden sonra ya da sahne emekçilerinin, bunun yanında ışıkçıların yani işsiz kalanların gerekli belgeleri alındıktan sonra gelen biletlerin miktarı bu arkadaşlarımıza bölüştürülecek ve para olarak havale edilecek.

Pandemi nedeniyle sadece 2 bin kişilik seyirci alınabiliyor açık hava tiyatrosuna... Bu nedenle destek bileti uygulamasına başladık. Destek biletini alanlar gelmese de bir link’ten izleyebilecek. Şu ana kadar 17 bini bulduk. Hedefimiz 25 bin ile 30 bin arası bilet satılması” diyor.

Harbiye Açıkhava’da canlı olarak veya orada bulunmadan sadece bilet alıp programı evden çevrimiçi ortamda izleyerek sahne çalışanlarına destek olunabilecek etkinliğin biletleri, Biletix’te satışa sunuldu.

Sahne ve müzik emekçileri, bu destekten faydalanabilmek için ahbap.org üzerinden asgari yasal belgelerini yükleyerek başvuru yapabilir.