Sanata desteğe martta da devam

04 Mart 2021 Perşembe, 03:47

Kartal Belediyesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörüne destek olmak ve Kartallı müzikseverlerin konser özlemini gidermek amacı ile şubat ayında başlattığı destek konserlerine, mart ayı süresince de devam edeceğini açıkladı. Kültür ve sosyal işler müdürlüğünün organizasyonu ile yapılacak olan çevrimiçi konserler serisi kapsamında 19 sanatçı sahneye çıkacak.

Konserler, 20 Mart’a kadar devam edecek. Konserlerin tamamı, Kartal Belediyesi’nin YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayımlanacak.

Çevrimiçi konserler serisinde yer alacak isimler şu şekilde: Poli&Masarif (4 Mart), Onur Öztürk (5 Mart), Metin Önderoğlu (6 Mart), Serdar Kemal (7 Mart, saat 20.00), Yücel Karakuş (7 Mart), Kartal Belediyesi Kadınlar Korosu (8 Mart), Aykut Şahan (9 Mart), Neriman Ulusu (11 Mart), Soner Turan (12 Mart), Ozan Turhal (13 Mart), Eren Aydın (14 Mart), Fulya Koç (15 Mart), Onur Alçınkaya (16 Mart), Mertcan Parlak (17 Mart), Yasin Bulun (19 Mart) ve Ayla Karacan (20 Mart). Serdar Kemal konseri dışındaki tüm konserler, saat 21.00’de yayımlanacak.