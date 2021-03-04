Sanata desteğe martta da devam
Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörüne Kartal Belediyesi destek olmaya devam ediyor. Kartallı müzikseverlerin de konser özlemini giderecek olan çevirimiçi destek konserleri Kartal Belediyesi’nin YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayımlanacak.
Kartal Belediyesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörüne destek olmak ve Kartallı müzikseverlerin konser özlemini gidermek amacı ile şubat ayında başlattığı destek konserlerine, mart ayı süresince de devam edeceğini açıkladı. Kültür ve sosyal işler müdürlüğünün organizasyonu ile yapılacak olan çevrimiçi konserler serisi kapsamında 19 sanatçı sahneye çıkacak.
Konserler, 20 Mart’a kadar devam edecek. Konserlerin tamamı, Kartal Belediyesi’nin YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayımlanacak.
Çevrimiçi konserler serisinde yer alacak isimler şu şekilde: Poli&Masarif (4 Mart), Onur Öztürk (5 Mart), Metin Önderoğlu (6 Mart), Serdar Kemal (7 Mart, saat 20.00), Yücel Karakuş (7 Mart), Kartal Belediyesi Kadınlar Korosu (8 Mart), Aykut Şahan (9 Mart), Neriman Ulusu (11 Mart), Soner Turan (12 Mart), Ozan Turhal (13 Mart), Eren Aydın (14 Mart), Fulya Koç (15 Mart), Onur Alçınkaya (16 Mart), Mertcan Parlak (17 Mart), Yasin Bulun (19 Mart) ve Ayla Karacan (20 Mart). Serdar Kemal konseri dışındaki tüm konserler, saat 21.00’de yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Pekerlere yasak yok!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Video Haberler
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
- Korkunç an! 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
- AVM'de dehşete düşüren olay! Cep telefonuna kaydedildi
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Pekerlere yasak yok!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı