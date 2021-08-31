Sanatçı Güvenç Dağüstün’e konser sonrası saldırı
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kadıköy'de gerçekleştirilen konser sonrasında Güvenç Dağüstün'ün saldırıya uğradığı aktarıldı.
Olay hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Eren Erdem, "Sevgili arkadaşım, değerli sanatçı @guvencdagustun‘ün Kadıköy Özgürlük parkı konseri sonrası alçak bir saldırıya uğradığı bilgisini aldım. Kendisiyle görüştüm. Durumu iyi. Bu alçak, bu haysiyetsiz saldırıyı yapanlar derhal yakalanıp yargıya teslim edilmelidir" ifadelerine yer verdi.
Kadıköy Belediye Başkanımız @serdildara , sevgili @guvencdagustun ‘in yanında.— Eren Erdem (@erenerdemnet) August 30, 2021
Tüm tetkikleri yapıldı, durumu iyi.
Karakolda ifade verip şikayetçi olacak.
O alçakların yakalanması sorumluluğu, içişleri bakanlığındadır. Takipçisiyiz.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Sanatçı Güvenç Dağüstün’ün avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır" dedi.
Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır.— Serkan Günel (@serkangunel) August 30, 2021
SANATÇIDAN İLK AÇIKLAMA
Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Güvenç Dağüstün, "Saat 22:50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere ‘vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar araya girip yardım etti. Öğrendiğim kadarıyla iki kişi de gözcü olarak bekliyormuş" açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- Erdoğan Bayraktar'dan geri adım
- Atatürk'ün adı anılmadı; alanı terk ettiler
- Partinin yüzde 90'ı itirafçı olacak
- Avrupa Birliği'nden Türkiye kararı
- Erdoğan'ın paylaşımında Atatürk'e sansür
- Utanıyorum, söylerken bile yüzüm kızarıyor...
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı