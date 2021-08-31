Sanatçı Güvenç Dağüstün’e konser sonrası saldırı

31 Ağustos 2021 Salı, 00:08

Olay hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Eren Erdem, "Sevgili arkadaşım, değerli sanatçı @guvencdagustun‘ün Kadıköy Özgürlük parkı konseri sonrası alçak bir saldırıya uğradığı bilgisini aldım. Kendisiyle görüştüm. Durumu iyi. Bu alçak, bu haysiyetsiz saldırıyı yapanlar derhal yakalanıp yargıya teslim edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Kadıköy Belediye Başkanımız @serdildara , sevgili @guvencdagustun ‘in yanında.

Tüm tetkikleri yapıldı, durumu iyi.

Karakolda ifade verip şikayetçi olacak.

O alçakların yakalanması sorumluluğu, içişleri bakanlığındadır. Takipçisiyiz. — Eren Erdem (@erenerdemnet) August 30, 2021

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sanatçı Güvenç Dağüstün’ün avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır" dedi.

Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır. — Serkan Günel (@serkangunel) August 30, 2021

SANATÇIDAN İLK AÇIKLAMA

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Güvenç Dağüstün, "Saat 22:50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere ‘vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar araya girip yardım etti. Öğrendiğim kadarıyla iki kişi de gözcü olarak bekliyormuş" açıklamasında bulundu.

