İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt’la konuştuk: Sanatçılar kaygılı

03 Kasım 2020 Salı, 02:00

İyilik İçin Sanat Derneği 2016 yılında kuruldu. Genç sanatçıların üretimlerine destek vermek isteyen dernek, tamamı kadın olmak üzere 50 üye sayısına ulaştı. Koronavirüs salgını baş gösterene kadar her hafta sanatçıları atölyelerinde ziyaret eden dernek, 233 “Sanat Buluşması” düzenledi. Pandeminin ardından bu buluşmalar her çarşamba günü dijitale taşındı ve sanatçılarla söyleşiler yapıldı. Tüm dünyada vaka ve ölüm sayılarının yükseldiği, tekrar karantina ve kapatmaların gündeme geldiği bugünlerde derneğin yönetim kurulu başkanı Selin Bozkurt’la sanatçıların durumunu konuştuk.

- Salgın sanatçıları nasıl etkiledi?

Her gün düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Cer Sohbetleri’nde de gördük ki bazı sanatçılar bu dönemi fırsat bilerek sanatlarına odaklanarak geçirirken, bazı sanatçıların ise kaygıya kapılıp üretim yapamadıklarını ifade ettiklerini gördük. Ancak günümüze baktığımızda pek çok sanatçının yeni normale ayak uydurduğunu, üretimlerine başladıklarını ve dijital kanalları da daha fazla sahiplendiklerini görüyoruz.

‘TALEPLERİ VAR...’

- Plastik sanat alanında çalışmalarını yürüten sanatçılar ne gibi zorluklarla karşılaştılar ve karşılaşıyorlar bu süreçte?

Genel olarak karşılaşılan zorlukları toparlayacak olursak; gelecek kaygısı, üretim sıkıntısı, pandemi süresinin uzaması ile birlikte malzemeye ulaşma zorluğu... Ama bu duruma çok hazırlıklı girenler, malzemeleri yeterli olanlar ise herhangi bir sıkıntı yaşamadan eser üretimlerine devam ettiler. Yaşanan zorlukların en önemlisi dediğim gibi gelecek kaygısı idi. Sanatçıların eserlerinin satışı olamadığı için ertelenen sergiler ve projeler de hem maddi hem de manevi yönden sanatçıları etkiledi.

Bize gelen talepler ise şöyleydi: Sanatçılar, bir avukat, bir doktor ya da diğer sanat dallarında olan sanatçılar gibi bir tiyatrocu veya bir besteci gibi gözetilmeye ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Bir diğer noktada ise belediyelerin, sanata alan tanıyan mekânların sanat alımı yapmaları ve sergileme için kendilerine izin verilmesi yönünde talepleri olduğunu gördük.

- “Sanat Buluşmaları” şimdi dijitale söyleşi olarak taşındı. İlgi nasıl, memnun musunuz?

“Sanat Buluşmaları”na dijitalde devam etmemiz, sanatçılar ve sanat izleyicileri tarafından ilgiyle karşılandı. Normalde atölyelerini fiziksel ortamda ziyaret ettiğimiz sanatçıların yanı sıra dijital ortama taşına sanat buluşmaları ile sık sık bir araya gelme fırsatı bulamadığımız Anadolu’daki sanatçıları da tanıma fırsatı yakaladık. Pandeminin ilk günlerinde 50-60 izleyici ile başlayan bu buluşmalar kısa bir süre sonra 300’e yakın izleyiciye ulaştı.

- Atölye Cer’de üretim sürüyor gördüğümüz kadarıyla, talep ve ilgi nasıl?

Şubat ayında çalışmalarını başlattığımız Atölye Cer, kısa sürede gördüğü yoğun ilgi sayesinde 17 sanatçının yer aldığı kapsamlı bir kolektif çalışmaya dönüştü. Şu ana kadar Atölye Cer’de 54 tane eser üretildi. Düzenlemeyi planladığımız bir sergi ile de Atölye Cer sanatçılarını ve eserlerini sanat izleyicileri ile buluşturmaya başlayacağız. Şu ana kadar projede yer alan sanatçıları, ürettikleri eserlerini ve bugüne kadar uzanan hikâyelerini @atolyeceristanbul Intagram hesabı üzerinden izleyebilirsiniz.

‘TEŞVİKLER ARTMALI’

- Derneklere destek ne kadar önemli?

İyilik İçin Sanat Derneği olarak Ege Yapı ile yapmış olduğumuz Atölye Cer projesinin diğer kurum ve sektörlere örnek olmasını diliyoruz. Türkiye’de halen sanata alan ayrılmasının, sanat izleyicisinin sanatla buluşmasının ne denli önemli olduğunu ve ihtiyaç teşkil ettiğini görüyoruz. Sanat alımına yapılacak teşvikler ile üretimin artması doğru orantılı olacağı için bu alanda da yine yurtdışındaki ülkelerin örnek alınabileceği düşüncesindeyiz. Sanata her ne düzeyde olursa olsun ilgi duyan ve yakın hisseden her bireyin, kurum ve kuruluşların derneğimizi desteklemelerinden mutluluk duyarız.