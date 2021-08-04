Sanatçılar, orman yangınlarında halkın feryadına ses oldu

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Bir haftayı aşan orman yangınlarına hükümet tarafından yeterli önlem alınmaması ve müdahale edilmemesine her kesimden tepkiler yağarken sanatçılar da sessiz kalmadı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın yangın başladığından beri bölgeden yaptığı canlı yayınlarla adeta tek kişilik televizyon gibi halkı bilgilendirmesi sürerken Emre Kınay’ın videosunu paylaştığı isyanı bölge halkının tepkisine tercüman oldu. Emre Kınay, “Bir abim, ablam Marmaris’te, yeğenim Selimiye’de. Durdurulmuş yangın yok. TRT alenen yalan söylüyor. Azerbaycan’dan gelen 100 asker sahadayken her yangında koşan jandarma, piyade niçin bu yangında yok? TOMA’lar niye su sıkmıyor, çok mu zor İtalya’dan 40 tane uçak isteyip yangınların söndürülmesi? Ciğerimiz yanıyor. Kim yurtsever, kim değil, bugün anlaşılacak” dedi.

Bölge halkının ve bölgedeki belediye başkanlarının gözyaşlarıyla yaptıkları “Uçak istiyoruz, yanıyoruz! Uçak yollayın!” feryatları sosyal medyada her dilden “Türkiye’ye yardım edin!” çağrılarının paylaşıldığı bir kampanyaya dönüşünce sanatçıların bazıları bunu paylaşırken, bazıları ise tepki gösterdi. Başta Şehrazat, Nilgün Belgün, Mehmet Ali Erbil ve Nilüfer, bu kampanyayı onur kırıcı buldukları için paylaşmak istemediklerini, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu dile getirdi! Şehrazat, “Ağırıma gitti bu yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem, vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için yardımları paylaşmayacağım” diye yazdı Twitter’da. Buna karşılık Birce Akalay, Songül Öden, Yeliz, Onur Büyüktopçu, Gürgen Öz, sosyal medya hesaplarından kampanyayı paylaştı ve günün utanma değil, tavır koyma günü olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada feryat edenlerin başında ise hemen hiç siyasete girmeyen bir sanatçı, Demet Akalın dikkat çekti. Demet Akalın, eşiyle birlikte kendi çabasıyla Bodrum Belediyesi’nin paylaştığı yardım listesini yüklediği bir TIR’ı yola çıkardığını duyurdu. Orman Bakanı, komşu ülkelerin uçak gönderme taleplerine “Her uçağı kabul etmiyoruz, trafikte kalabalık yapıyorlar!” diye kibirle yaklaşırken sanatçı Demet Akalın’ın bölgeden gelen uçak taleplerine duyarsız kalmaması ve uçak kiralanması ya da yardımla bulunması için çırpınmasına AB Türkiye Delegasyonu da sessiz kalmadı; Hırvatistan’dan ve İspanya’dan uçaklar geleceğini kendisine duyurdu. Demet Akalın’ın “Ne zaman, ne zaman” diye sorması ise Twitter’da TT oldu. Demet Akalın, haberlerde izlediği insanlara da ulaşarak tek tek yardım vaat etti.

Nejat İşler’in sözleriyle noktalamak lazım: “Ülkemizin başına gelen en büyük felaket, bu iktidardır! Mücadele bir yana yangını fırsata çevirmek için Meclis’ten yasa geçirip açgözlü müteahhitleri sıraya soktular! Dayanışma ile ayakta duracağız, halka her tür kötülüğü yapan bu enkazı da yine hep birlikte kaldırıp atacağız!”

AHBAP KIZILAY’DAN ETKİLİ

Anadolu rock’ın sevilen sesi olması bir yana yardım ekibi AHBAP ile her yere yardım götüren, özellikle hayvanların barındırıldığı Angels Farm Sanctuary Türkiye’yi kuran Haluk Levent için ayrıca sayfalar dolusu yazmak gerek. Haluk Levent, cüppeli sarıklı tarikatçıların yardım ekibi diye dolaştığı Kızılay’dan daha fazla yardım yapıyor! Ayrıca yardımları da organize ediyor, örneğin son paylaşımlarında Manavgat’ta depoların dolduğunu ve yardım gönderilmemesi gerektiğini fotoğraflı bilgiyle paylaştı. Sistemsiz yardım yapılmamasını, hatta fidan için para gönderilmemesini bile istedi. Evet, Türk milleti cömert; evet, Türk milleti yardıma koşuyor ama bu milleti örgütleyen, yardımı koordine eden, felakete önlem alan, felaketi durdurmaya çalışan DEVLET yok ortada! O devlet, bu bölgeye yardım etmek için niye ayak sürüyor, bütün kıyıların Millet İttifakı’nın belediyelerine oy vermiş olmasının intikamını mı alıyor? Cumhurbaşkanı gelmiş, teselli edeceğine milletin kafasına çay atarken pop şarkıcısı cebinden verdiği parayla yardım toplayıp yolluyor belediyeye ve Orman Bakanı, yardıma gelecek uçak beğenmezken tarifsiz bir kibirle ormanları yanmaya bıraktıklarını ancak yerleşim yerlerini koruma kararı aldıklarını söyleyebiliyor!

