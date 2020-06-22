Sanatta bu hafta

22 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

DENİZALTI ÜSSÜ: DÜNYANIN EN BÜYÜK DİJİTAL SERGİ MEKÂNI AÇILDI

Fransa’nın Bordeaux şehrindeki eski denizaltı üssü, dünyanın en büyük dijital sergi mekânına dönüştürüldü. Paris’te daha önce benzer projelere imza atan sanat kurumu Culturspaces, dünyanın en büyük dijital sanat merkezine dönüştürülen “Bassins de Lumières” için 14 milyon Avro’luk yatırım yaptı. Koronavirüs nedeniyle açılışı iki ay ertelenen mekân, 10 Haziran’da ziyarete açıldı. Mekânda “ışık havuzu” olarak değerlendirilen 4 büyük havuz yer alıyor. 110 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde ve 12 metre yüksekliğindeki dört paralel havuza ışık yansıtılıyor. Toplam 90 projektör, 80 hoparlör ve 100 kilometrelik fiber optik ağ sağlanan 12 bin metrekarelik projeksiyon alanı ile dünyanın en büyük dijital sanat galerisi olma özelliğini taşıyor. Mekân, 3 Ocak tarihine kadar, Gustav Klimt ile Paul Klee’in eserlerine, dijital olarak ev sahipliği yapacak.

REHBERLİ SERGİ TURLARI BAŞLIYOR

Müze Evliyagil’in ziyarete açık olduğu perşembe gününden, pazar gününe kadar 11.00-17.00 saatleri arasında rehberli sergi turları düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları ışığında tüm önlemlerin alındığı, 10 kişi katılımcı sayısıyla sınırlı olan turlara rezervasyon yaptırmak ve bilgi almak için [email protected] adresine mail yazabilirsiniz.

YENİ KOLEKSİYON SERGİSİ

İstanbul Modern, müze koleksiyonundan üç önemli yönelimi bir araya getiren, 30 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisine yer veren yeni koleksiyon sergisi için hazırlıklarını tamamladı. Müzenin 3. katındaki seçki, 1950 sonrası Türkiye sanat ortamında temellenen soyut ve figüratif modern resmin gelişimine odaklanıyor. 2. katta ise günümüz dünyasında doğa ve çevre fikri etrafında şekillenen çağdaş sanat örnekleri sunuluyor. Sergi, bugünden itibaren İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânında ziyaret edilebilir.