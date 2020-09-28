Sanatta bu hafta

28 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

FEMİNİST İKONUN HAYAT HİKÂYESİ BEYAZPERDEDE

Yönetmen koltuğunda Julie Taymor’ın oturduğu, Amerikalı kadın hakları savunucusu, gazeteci Gloria Steinem’in hayatını konu alan “The Glorias” filmi 30 Eylül’de seyirciyle buluşacak.

Online olarak Amazon Prime Video’da prömiyer yapacak olan filmin fragmanı geçen günlerde yayımlandı. Çocukluğundan itibaren gezgin bir hayat yaşayan feminist ikon Gloria Steinem’i odağına alan biyografik filmde, seyirci ana kahramanı dört farklı oyuncudan izleyecek. Steinem’in yaşamının farklı evrelerini Julianne Moore, Alicia Vikander, Lulu Wilson ve Ryan Kiera Armstrong canlandıracak.

Steinem’in otobiyografik eseri “My Life on The Road”a (Gezgin Hayatım) dayalı olan film, aktivistin farklı kimliklerini göz önüne seriyor: Gezgin, gazeteci ve kadın hakları savaşçısı... Gloria Steinem’in Hindistan’da geçirdiği gençlik yıllarıyla başlayan film, ardından izleyiciyi Steinem’in feminist “Ms.” dergisini kurma sürecine doğru bir yolculuğa çıkarıyor ve 1960-1970’lerdeki kadın hakları hareketlerindeki rolünü ele alıyor.

KRİTİK KOLEKTİF, SİZİ ÇAĞIRIYOR

Kolektif, Açık Çağrı II: “Heveskâr Seyirciler Aranıyor” başlıklı yeni açık çağrısını duyurdu: “Mart 2020’de gelen pandemi hâlâ yakamızı bırakmasa da tiyatrolar harıl harıl prova yapıyorlar. İzleyicileriyle buluşmayı bekleyen oyunlar, oyuncular kadar siz de heyecanlı mısınız? Üstelik izleyeceğiniz oyunlar hakkında konuşmak, düşünmek ve yazmak ister misiniz? İster tek başınıza ister kolektif olarak yazma deneyimine katılmak isteyenlere davetimiz var”.

8 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek ve sekiz hafta sürecek etkinlikte sekiz (oyun takvimlerine göre büyük olasılıkla haftada bir) oyun izlenecek. Oyunlar pandemi koşullarına göre çevrimiçi, açıkhava ve/veya mekân temelli performanslar arasından belirlenecek. İzlenen oyunlar hakkında çevrimiçi ortamda buluşarak konuşacak, tartışacak ve birlikte eleştiri yazıları yazmaya çalışılacak. Buluşmalarda deneyimli eleştirmen, akademisyen ve tiyatrocularla bir araya gelme fırsatı bulunacak.

Etkinlik boyunca üretilen bireysel ve ortak çalışmalar ise çevrimiçi kitapçık olarak kritikkolektif.com internet adresinde yayımlanacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, tüm gösterimlerin biletleri de Kritik Kolektif tarafından karşılanacak. Sosyal mesafe gözetilerek katılınabilecek açıkhava ve kapalı mekân oyunlarda ise oyun öncesi/sonrası ikramları da kolektif karşılayacak. Başvuru için 5 Ekim 2020 Pazartesi gününe kadar [email protected] adresine kendinizi ve etkinliğe katılma isteğinizi anlatan kısa bir mektup göndererek başvurmak mümkün.