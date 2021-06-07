Sanatta bu hafta

07 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

MOZART İLE SALİERİ...

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikâyesini konu alan “Amadeus” 9 Haziran’da saat 19.00’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenecek.

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı oyun, sanat ile sanatçının kişiliği arasındaki ilişkiye odaklanıyor ve usta müzisyenin yaşamını, Salieri üzerinden anlatıyor.

‘RAHAT HİSSEDİYOR MUSUN?’



British Council’ın çevrimiçi sergi platformu “Duvarları Olmayan Müze”, beşinci sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. “Rahat hissediyor musun?” başlıklı sergi platformda çevrimiçi olarak ziyaret edilebiliyor.

Türkiye’den Rita Aktay ve Birleşik Krallık’tan Ritika Biswas’ın küratör ekibinde yer aldığı sergi, evde gibi hissetmenin ne anlama geldiğini inceleyerek toplumsal cinsiyet konularını yeni bir bakış açısıyla ele alıyor. Şimdiye dek yaklaşık bir milyon ziyaretçiye ulaşan Duvarları Olmayan Müze platformunda düzenlenen sergiye British Council Koleksiyonu’ndan seçilmiş eser ve sanatçılara çağdaş uluslararası sanatçılar eşlik ediyor.

Sergiyi http://exhibitions.britishcouncil.org/ internet sitesi üzerinden ziyaret edebilirsiniz.