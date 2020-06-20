Sanayici endişeli: üretimi frenler
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki işveren payının artırılmasını öngören düzenlemenin sanayi üretimini tedirgin ettiğini vurgulayarak, kanun değişikliği hazırlığından vazgeçilmesini istedi.
Normalleşme süreci ile birlikte OSB’lerde toparlanma sürecinin başladığına dikkat çeken Kütükcü, yapılmak istenen düzenlemeyle işverenin yükünün artacağını ve sanayi üretimini frenleyeceğini vurguladı.
Kütükcü’nün verdiği bilgiye göre, organize sanayi bölgeleri ülkenin sanayi üretiminin yüzde 34’ünü, istihdamın da yüzde 36’sını gerçekleştiriyor. “Yaraların sarılmaya çalışıldığı dönemde yapılması istenen bu düzenleme, sanayi üretimine ve istihdama olumsuz yansıyacaktır. Biz üretim kararlılığı gösteriyoruz.
Devletimizin de bu konuda hassasiyet göstermesini ve bu kanun hazırlığından vazgeçmesini talep ediyoruz.”
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