Şanlıurfa'da aşı olana hediye çeki
Türkiye'nin en düşük Covid-19 aşısı yapılan ili konumundaki Şanlıurfa'da, aşılama oranını artırma çalışmaları kapsamında Birecik Kaymakamlığı çekilişle biner liralık hediye çeki kampanyası başlattı.
Birecik Kaymakamı Kadir Duman, yazılı açıklamasında, kaymakamlık öncülüğünde ilçedeki hayırseverlerin de destekleriyle aşıya katılımı artırmaya çalıştıklarını belirtti.
Bu kapsamda 15 günde bir aşı olanlar arasında yapılacak çekilişle hediyeler dağıtılacağını, ilk hediyenin de çekilişle belirlenecek 18 kişiye bin liralık hediye çeki olacağını duyuran Duman, "Dün ilçemizdeki son 1 yılın en yüksek günlük vaka sayısı yaşandı. Lütfen aşımızı olalım, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım. Hayırseverlerimizin de katkılarıyla ilçemizde aşı olanlar arasından yapılan çekilişle toplam 18 kişiye 1000 TL hediye çeki verildi" ifadelerini kullanıldı.
Bu arada Birecik ilçesinin kentteki aşılanma oranı en yüksek olan ikinci ilçe olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
- Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
- Yavru devekuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
- Ölüme meydan okurcasına yolculuk kamerada
- Fatih'te polis ekiplerinden 'değnekçilere' suçüstü
- Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı
- Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
- 1800 yıldır korunuyor... İlk kez görüntülendi
- Saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Kabil'den yürek burkan görüntüler
- Saray'da 'Atatürk' sansürü!
- İmamoğlu, iddialar üzerine harekete geçti
- Uğur Dündar'dan Nagehan Alçı'ya gönderme
- 4 parti baraj altında! İşte liderlerin başarı puanı
- Erdoğan'ı dinleyenler şaşırdı
- Atlantik'te büyük facia: Çok sayıda ölü var
- Afganistan Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğu ortaya çıktı
- Sedat Peker'in oğlundan 'helalleşme' paylaşımı!