Şanlıurfa’da sacdan kaydırak tepkisi: Vücutlarında yanıklar oluştu
Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından parka yaptırılan ve kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden olan sacdan kaydırak tepki çekti.
Eyyübiye Belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına, sac kaydırak yapıldı. Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu.
Bir süre parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı. Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu ifade eden aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep ettiler.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI
Sosyal medyada da tepkiye yol açan sacdan kaydırakla ilgili ise, henüz belediyeden açıklama yapılmadı.
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