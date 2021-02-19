Şans Topu'nda 3 milyon 895 bin 584’te birlik 'tesadüf': Makineler çıkmayacak numaralara mı ayarlı?

19 Şubat 2021 Cuma, 14:28

Bursa’da yaşayan bir yurttaş bir saat arayla iki farklı bayiden elektronik makinaya kupon oynattı ancak oynanan numaraların 6’sı da aynı çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu yurttaşın oynadığı kuponları göstererek, bu ihtimalin 3 milyon 895 bin 584’te bir olduğunu söyledi. CHP’li Yavuzyılmaz, şans oyunlarının Sisal Şans’a devrinin ardından Milli Piyango’nun ‘gayri milli piyango’ haline geldiğini kaydederek, “Çekilişler üzerindeki soru işaretleri her geçen gün artmaya devam ediyor” dedi.

Yavuzyılmaz, yurttaşın oynadığı kuponları göstererek, “Bu nasıl bir tesadüftür ki aynı çekiliş 2 farklı makina 3 milyon 895 bin 584 ihtimal içinde aynı sayıyı oynuyor. Bu garip durum acaba makinalar çıkmayacak numaralara mı ayarlı?’ sorusunu getiriyor” ifadelerini kullandı.



