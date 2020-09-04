Sapkın şeyh istismar ettiği çocuğun babasına para teklif etmiş

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Uşakki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban’ın cinsel istismarda bulunduğu 12 yaşındaki çocuğun babası F.A., ifadesinde şüphelinin kendisine “Bunda büyütecek bir şey yok, sana 70 bin TL vereyim daha sonra ne zaman istersen sana para gönderirim, yeter ki kimse duymasın” diyerek para teklif ettiğini anlattı. Şüpheli Nurullah ise ifadesinde kendisine kumpas kurulduğunu savundu.

‘İNŞAATTA ÇALIŞTIM’

Cumhuriyet’in ulaştığı ifadeye göre jandarmada ifade veren F.A., şüpheliyi 15 senedir Eyüp Fatihi Halveti Uşşaki tarikatı şeyhi olarak tanıdığını kaydetti. Onların inşaat işinde çalışması için kendisine teklifte bulunduğunu aktaran baba F.A., şunları anlattı: “İkamet ettiği mahallede yoğun olarak bu tarikattan insanlar bulunur. Evlendikten sonra da çocuklarımı yanlarına hizmetçi olarak gönderdim. Altı ay öncesi bana Akyazı ilçesinde Kuran kursu inşaatında ücret karşılığında çalışmamı söyledi. Bunun üzerine eşimi ve 3 çocuğumu alarak Akyazı’ya geldim. Aynı binada bana bir oda verdiler. Burada kalarak inşaatlarında çalıştım. Aynı zamanda ben, eşim ve çocuklarım tarikatın hizmetçilik alanlarında çalışmaya devam ettik.”

‘KÜÇÜK BİR HATA’

27 Ağustos’ta tarikat lideri olan şüphelinin kendisini arayarak “Küçük çocuğun Y. ile küçük bir hata işledik” dediğini aktaran F.A., kendisinin de “nasıl bir hata” diye sorduğunu kaydetti. F.A., şöyle devam etti: “Şüpheli de bana ‘Yanağından öperken hafiften dudağına kaçırdım ama bunun telafisi elbette vardır. Öl de öleyim, ne istersen yapayım’ dedi. Bunun üzerine işi bırakarak eve gittim. Durumu eşime anlattım. Eşim de bunu kızımın ağzından duyduğunu söyledi.

Bunun üzerine şüpheliyi aradım. O da bu ifadeyi destekleyerek hata ettiğini söyledi. Ben de sinirlendim ve küfür ederek telefonu kapattım.” Daha sonra şüphelinin yanında çalışan ve aynı zamanda tarikata para ve yardım toplayan Zeki isimli şahsın kendisini aradığını anlatan müşteki baba, şunları kaydetti: “Zeki’nin hiçbir borcu olmamasına rağmen benden IBAN numaramı istedi. Ben de hiçbir şey belli etmemek için IBAN numarasını gönderdim. Sonrasında şüpheli yine beni arayarak ‘Bunda büyütecek bir şey yok, sana 70 bin TL vereyim daha sonra ne zaman istersen sana para gönderirim, yeter ki kimse duymasın’ dedi. Ben de telefonu yüzüne kapattım ve İstanbul’daki ikametimden yola çıkarak Akyazı’ya geldim. Eşim yoldayken jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde jandarma ekiplerini gördüm. Yanlarına giderek ses kayıtlarını dinlettim. Daha fazla dayanamayarak şüpheliye yumruk attım.”

Soruşturma dosyasında Nurullah’ın, TCK’nin 103/1-1 maddesinde düzenlenen “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklandığı bilgisi yer aldı.

DİYANET’TEN AÇIKLAMA

Sessiz kalmakla eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, Nurullah’ın adını anmadan bir açıklama yaptı. Açıklamada “Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz” denildi.